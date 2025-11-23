Einladung zum Jahresauftakt

Die Stadt Widdern lädt herzlich zum Bürgerempfang 2026 am Samstag, 10. Januar, ab 18 Uhr in die Wilhelm-Frey-Kulturhalle ein

Gemeinsam wollen wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, einen Ausblick auf kommende Projekte wagen und den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen.

Der Bürgerempfang bietet Gelegenheit zum Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinderat, Verwaltung und Vereinen. Freuen Sie sich auf interessante Gespräche, Musik und einen kleinen Imbiss.