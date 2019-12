Bürgerempfang zum Jahresbeginn

Das bewährte Programm soll die Bürgerinnen und Bürger VON SONTHEIM einstimmen auf ein Jahr, in welchem unser „Altstadtfest auf dem Bau“ wieder stattfinden soll – wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen!Was es Neues aus der Sicht der Stadtverwaltung zu be-richten gibt? Da wird sicher unser OB Herr Harry Mergel bei seinem Grußwort einiges über Heilbronner und Sont-heimer Projekte zu sagen wissen.Zusatzinformationen zum Thema „Stadtgrün in Sontheim anläßlich der BUGA 2019“ wird uns Frau Krämer vom Grün-flächenamt vortragen.Das nebenstehende Programm zeigt Sontheim wieder von seiner besten Seite – auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – zudem steht ein Gläschen Sekt zum Sonderpreis bereit.