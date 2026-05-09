Bürgerfest in Rothenburg ob der Tauber

"Kunst an der Mauer und Lieder in der Bastei"

St.- Wolfgangskirche Rothenburg Klingentorbastei, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Live-Musik auf 2 Bühnen 

Weißwurstfrühstück, Bewirtung mit Speisen und Getränken 

Klingentor am Parkplatz P5 Bezoldweg 

Kunstausstellung Kunstkreis Rothenburg o. d. T. auf 100 Meter Ausstellungsfläche an der Klosterweth: ab 10 Uhr Ausstellung vom Kunstkreis mit Mitgliedern und auswärtigen Gastkünstlern auf 100 Metern Ausstellungsfläche, Strafturm bis Klingentorturm 

Zeitplan 

10:30 – 12:00 »Stadt- und Jugendblasorchester Rothenburg (kleine Besetzung)«, Platz vor Hauptbühne 

12:00 – 14:00 »Wechselnde Auftritte der Festspielgruppen: Marketenderinnen, Spielmannszug, Loser Haufen«, Bastei, Strafturm 

14:00 – 15:00 »Konzert Stadt- und Jugendblasorchester Rothenburg (große Besetzung)«, Platz vor Hauptbühne 

15:00 – 17:00 »Kleinstadt-Akustiker«, Hauptbühne

15:00 – 18:00 »CR+«, Strafturm 

17:00 – 18:30 »Marketenderinnen, Loser Haufen, Spielmannszug«, Bastei, Strafturm 

18:30 – 20:00 »The Charming«, Hauptbühne 

20:30 – 22:15 »HotROT«, Hauptbühne 

Veranstalter: TSV 2000 Handball und Historisches Festspiel "Der Meistertrunk"

