Jedes Jahr feiert die Stadt Crailsheim im Februar den Stadtfeiertag und somit deren Befreiung. In diesem Jahr ist am Samstag, 11. Februar ein Bürgerfest zum Thema „KultiCes Crailsheim – 25 Jahre KultiC“ ab 19 Uhr im Hangar geplant.

Kultic feiert 2023 ihr 25-jähriges Bestehen und hat somit allen Grund zu feiern. Das Organisationsteam des Stadtfeiertages hat dies zum Anlass genommen und richtet daher ein Bürgerfest mit ehemaligen Programmpunkten aus der Zeit von Kultic aus. Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer wird die Veranstaltung offiziell eröffnen. Für das Programm konnte der Clown und Jongleur Matthias Romir, der schwer angesagte Comedian Martin Frank und das junge, dynamische a cappella Quintett „Anders“ gewonnen werden.

Der heimatgeschichtliche Abend findet am Sonntag, 12. Februar ebenfalls im Hangar statt. Dr. Helga Steiger informiert in Ihrem Vortrag über das Thema „Der Burgberg – vom Wallfahrts- zum Naherholungsort“. Stadtarchivar Folker Förtsch nimmt sich dem Thema „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – Geschichte der Kultur in Crailsheim“ an. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Gruppe „echt handg´macht“.

Am Mittwoch, 15. Februar, dem traditionellen Stadtfeiertag, lädt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer seine geladenen Gäste zum Empfang in den Ratssaal ein. Die Bürgerwache Crailsheim begrüßt die Ehrengäste traditionell mit Ehrensalut und Aufmarsch auf dem Marktplatz. An diesem Tag erhalten alle Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen zur Feier des Tages einen leckeren Gebäck-Horaff von der Stadt.

Neu geplant ist 2023 eine Party für Jugendliche zum Stadtfeiertag am Freitag, 10. Februar im Ratskeller. Veranstaltet wird diese vom Stadtjugendring e.V., denn auch er hat ein Jubiläum, nämlich 50 Jahre.

Diese Tatsache muss gefeiert werden! Daher übernimmt der Stadtjugendring e.V. den Getränkeverkauf am Bürgerfest und feiert ausgelassen ihr Jubiläum im Ratskeller.

Künstler:

Matthias Romir

Martin Frank

Anders – a cappella