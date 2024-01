Jedes Jahr feiert die Stadt Crailsheim ihre Befreiung mit dem Stadtfeiertag im Februar.

In diesem Jahr wird es wieder ein Bürgerfest mit einem musikalisch-bunten Programm im Hangar geben, auch die Heimatgeschichte wird dort lebendig, die Bürgerwache wartet zum Ehrensalut auf dem Marktplatz auf und Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer empfängt Ehrengäste im Ratssaal. Karten für das Bürgerfest und den heimatgeschichtlichen Abend gibt es ab dem 8. Dezember im Bürgerbüro.

„Stadtfeiertag im Herzen“ – so lautet das diesjährige Motto des Bürgerfests zum Stadtfeiertag 2024. Eine Gala wird es in diesem Jahr nicht geben, da kein Caterer gefunden werden konnte. Doch das Bürgerfest im Hangar wird mit Häppchen und Getränke am Samstag, 3. Februar, bund-musikalisch. Die wohl bekannteste schwäbische A-capella-Band der Welt macht auf ihrer Abschiedstournee Station in Crailsheim: „Füenf“. Dazu gibt es fünffache weltmeisterliche Jonglage aus Österreich mit Jonglissimo, einem Mix aus Jonglage, Theater und Technologie, und nicht zuletzt Fluetman Gabor Vosteen, internationaler Comedian und Blockflötist. Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer wird die Veranstaltung offiziell eröffnen. Einlass 18.00 Uhr, Eröffnung um 19.00 Uhr.