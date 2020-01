Bürgerforum Klimaschutz - Vor Ort beginnen

Den Klimaschutz in Kirchheim unter Teck voran zu bringen ist eine Aufgabe, die am besten gelingt, wenn alle dazu beitragen. Manches ist schon auf den Weg gebracht, doch es kann noch viel verändert und bewegt werden, um ein klimaverträgliches Leben in unserer Stadt zu führen. Was getan werden kann und sollte, möchten wir mit Ihnen diskutieren und erarbeiten. Privatpersonen und Unternehmen, Jugendlichen und Erwachsenen, Neugierigen, Interessierten und Engagierten bietet das Bürgerforum die Möglichkeit das Klimaschutzkonzept der Stadt Kirchheim unter Teck kennen zu lernen. Gemeinsam werden an interaktiven Thementischen Impulse gesammelt sowie Ideen und Projekte entworfen für eine klimafreundliche Entwicklung unserer Stadt.