Bürgerpicknick und Feuerwerk

Ein lauschiger Sommerabend, kleine Leckerein, ein gutes Glas Wein, angenehme Unterhaltungen - so soll auch die diesjährige Biennale einen gelungenen Abschluss finden.

Das große Bürgerpicknick im Sommerhofenpark wird von der Stadt gemeinsam mit der Bürgerstiftung Sindelfingen ausgerichtet. Dabei sollen die Sindelfingerinnen und Sindelfinger im wahrsten Sinne des Wortes "an einen Tisch" gebracht werden und so die Verbundenheit mit ihrer Stadt und vor allem auch miteinander erfahren. Wie bei einem Picknick üblich, wird das Essen - gerne auch zum Teilen mit anderen - selbst mitgebracht. Getränke und ein kleines Essensangebot für Spontanentschlossene bietet der benachbarte "Wiesengarten" an. Für Unterhaltung sorgt ein Kleinkunstprogramm: Musiker, Zauberer, Akrobaten und Wortkünstler gesellen sich abwechselnd zu einer einzelnen Tischgruppe und versetzen die Gäste in Staunen.

Um 23 Uhr finden das Bürgerpicknick und damit auch die Biennale 2019 mit einem fulminanten Musikfeuerwerk ihren krönenden Abschluss, zu dem alle herzlich eingeladen sind.