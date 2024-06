Early-Bird SUP

Nach der Materialausgabe und kurzen Einweisung an Land gehen wir mit dem ersten Tageslicht aufs Wasser. Zu dieser Uhrzeit ist noch kaum jemand auf der Rems. In Ruhe genießen wir diese ganz besondere Atmosphäre und setzen die Wasseroberfläche sanft in Bewegung. Wir lauschen dem munteren Gezwitscher der Vögel und sehen entspannt den Flussbewohnern in Vogelperspektive beim Morgenritual zu. Flexibel drehen wir um und paddeln wieder zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Was für ein Start in den Sommertag!

Dauer: 2 Std.