Weinstadt über 60 - Kultur on Tour: Tübingen erleben - ein Sommertag mit Stocherkahn und Stadtrundgang

In der Veranstaltungsreihe "Weinstadt über 60 - Kultur on Tour" geht es am Dienstag, 16. Juli 2024 nach Tübingen.

Mit S-Bahn und Regionalzug fahren wir nach Tübingen und gehen einen kurzen Weg zur Anlegestation am Neckar. Um 11 Uhr startet unsere 1-stündige Stocherkahn Tour. Der Kahn gleitet gemächlich durch die üppig-grüne Ufervegetation, man sieht dabei die romantische Kulisse der Tübinger Neckarfront.

Anschließend haben wir die Möglichkeit uns bei einem Mittagessen in einem netten Lokal in Tübingen (Selbstzahler) zu stärken. Nach der Mittagspause geht es gegen 14 Uhr weiter. Ein Gästeführer zeigt uns bei einem Stadtrundgang (1,5 h) ausgewählte Sehenswürdigkeiten der Altstadt wie z.B. den Marktplatz mit dem Rathaus oder die Stiftskirche. Der Stadtrundgang ist für Senioren geplant, d.h. wir gehen in gemächlichem Tempo und ohne Zeitdruck. Danach geht es zum Bahnhof und wir fahren mit Zug und S-Bahn zurück nach Weinstadt.

Anmeldungen sind schriftlich möglich unter soziales(at)weinstadt.de oder telefonisch unter 07151 693-151. Anmeldeschluss ist Montag, 27. Mai 2024.