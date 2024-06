Sunset-Tour SUP

Nach der Materialausgabe folgt eine kurze Einweisung an Land. Anschließend geht es mit unserem SUP-Guide ab aufs Wasser. Dabei sind wir in Weinstadt-Endersbach auf einem besonders ruhigen Abschnitt der Rems oberhalb des Birkelwehres unterwegs. Eine tolle Möglichkeit, um die letzten Sonnenstrahlen auf dem Wasser zu genießen und den Sonnenuntergang auf den Stand Up Paddling Boards zu erleben. Unterwegs vermittelt der Guide gerne etwas Paddeltechnik und erzählt Wissenswertes rund um den Trendsport. Die Einstiegs- ist auch die Ausstiegsstelle.

Dauer: 2 Std.