Leuchtender Weinberg

Das Untere Remstal erstrahlt am Samstag, 27. Juli, in einem ganz besonderen Licht. Unter dem Motto "Je dunkler, desto heller" lädt der mittlerweile 15. Leuchtende Weinberg zu einer glanzvollen Nacht voller Highlights ein. Von 18 bis 24 Uhr werden die Weinberge in Weinstadt zum Schauplatz eines unvergesslichen Events, bei dem Live-Musik, erlesene Weine, kulinarische Köstlichkeiten und faszinierende Straßenkünstler die Sinne verzaubern. Beim Sunset-Salsa lassen sich die Besucher inmitten der traumhaften Naturkulisse der Rebhänge vom Zauber des Abendrots inspirieren, bevor ein Feuerwerk und die illuminierten Rebhänge für den magischen Wow-Effekt sorgen. Ein Anblick, der lange in Erinnerung bleiben wird!