Die nächste Bürgersprechstunde von Oberbürgermeister Christoph Traub findet von 16.30 bis 18 Uhr statt. Die Sprechstunde kann in Präsenz, per Telefon oder online abgehalten werden. Bitte melden Sie sich im Vorfeld im Vorzimmer des Oberbürgermeisters unter Telefon: 0711/7003-214 an. Wohnungssuchende wenden sich bitte direkt an die Abteilung Wohnwesen (Aicher Straße 26, Bernhausen).