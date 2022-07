Bürgertheater: Ferienangebot "Meet the Street"

Streetdance Workshop mit Anni Bork

für Kinder von 8-12 Jahren

DI 02. – FR 05.08.2022 // jeweils 10:00-11:30 Uhr

Aufführung: FR 05.08. // 18:00 - 18:30

So viele Tänze sind auf der Straße entstanden, aber wie konnten Hip-Hop und co. so populär werden? Mit Streetdance erzählen wir, woher wir kommen und wohin wir wollen. Er zeigt, was uns bewegt und was wir damit bewegen können. Wie tanzt man die Zukunft, die man sich vorstellt? Gemeinsam begeben wir uns auf die Reise durch die Hip-Hop Kultur und werden daraus unseren ganz eigenen Streetdance kreieren. Dabei lernen wir nicht nur neue Schritte und Choreografien kennen, sondern auch uns selbst.

Treffpunkt: Krone Alt-Hoheneck

Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Leitung: Antoaneta "Anni" Bork, Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin

Gefördert durch den Fonds Jugend Bildung der Stadt Ludwigsburg und das Land Baden-Württemberg.