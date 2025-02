Das BÜRO FÜR ANGEMESSENE REAKTIONEN ist ein Raum, in dem wir uns fragen, wie wir miteinander sein wollen. Das BÜRO sammelt, ordnet, testet, wiederholt und archiviert. Wir untersuchen missglückte, aufgeschobene und verpasste Reaktionen. Dabei verhandeln wir, was angemessen überhaupt für ein Maßstab ist und wie alternative Reaktionen aussehen.

Das BÜRO wird von jungen Mitarbeitenden zwischen 8 und 15 Jahren geleitet.

In einer Planungs- und Entwicklungsphase untersuchten die Mitarbeitenden kleinere und größere Konfliktsituationen und Reaktionen des Alltags aus der Schule, der Politik und dem gesellschaftlichen Miteinander. Sie trafen auf verschiedenen Expert*innen, die beruflich mit angemessenen und unangemessenen Reaktionen zu tun haben: die Polizei, eine Konfliktexpertin, eine Schauspielerin und einen Fußballfan-Spezialisten. Außerdem fanden Exkursionen ans Gericht und in ein Chemielabor statt. Gemeinsam mit studio.quack entwarfen die Mitarbeitenden das BÜRO in der Torstraße 15.

Am 8. März öffnet das BÜRO FÜR ANGEMESSENE REAKTIONEN seine Türen für alle ab 8 Jahren, die ein konkretes Anliegen in das BÜRO mitbringen, einen guten Rat suchen oder gerade nicht mehr genau wissen, welche Reaktion eigentlich angemessen wäre. Vor Ort können verschiedene Reaktionsmöglichkeiten ausprobiert und eingeübt werden. Die Mitarbeitenden beraten euch gerne.