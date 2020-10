Mit ihrer Mischung aus Soul und Rhythm & Blues rocken die fünf Hildesheimer einfach alles, und das seit 25 Jahren. Das Ergebnis: mehr als 4.000 Konzerte und zahlreiche Preise vom German Blues Award bis zur Auszeichnung als Europas beste Bluesband. Ihren Ruf als exzellente Live-Band konnten B.B. & The Blues Shacks bis nach Übersee tragen. Sie spielten in Dubai, in Los Angeles und in Australien mit Künstlern wie Bob Dylan, B.B. King und Elvis Costello.

Frontmann Michael Arlt gehört längst zur ersten Liga europäischer Blues- und Soulsänger. Sein Bruder Andreas Arlt ist für seine kraftvolle und doch elegante Spielweise bekannt. Fabian Fitz setzt an Klavier und Orgel gekonnt seine Akzente. Bassist Henning Hauerken und Schlagzeuger Bernhard Egger liefern den Drive und Groove, der noch lange nach dem Konzert nachschwingt.

Andreas Arlt – Gitarre, GesangMichael Arlt – Gesang, Blues HarpHenning Hauerken – BassAndre Werkmeister – Schlagzeug, GesangFabian Fritz – Keyboard