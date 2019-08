B FAD ist eine brandneue Formation aus dem Raum Stuttgart, die für moderne, eingängige und jazzige Eigenkompositionen steht.

Die vier Musiker bewegen sich zwischen Pop und Blues, Hip-Hop und Jazz, Tradition und Moderne und überzeugen geschmackvoll mit ihrem weit gefächerten Repertoire.

Der Wiener Gitarrist Alexander Beham, Pianist Daniel Weiß, Bassist François Saorine und Schlagzeuger Bastian Kilper könnten in ihrem musikalischen Werdegang unterschiedlicher nicht sein. Was sie verbindet, ist die gemeinsame Leidenschaft für handgemachte und anspruchsvolle Musik. Die vier Komponisten wollen sich dabei nicht in eine Schublade stecken lassen. Vielmehr steht B FAD für Abwechslung, musikalische Vielfalt und Ideenreichtum. Und außerdem für einen Konzertabend, an dem diese Vielfalt in einem musikalischen Erlebnis gebündelt wird.

Besetzung: Alexander Beham (guit); Daniel Weiß (p); François Saorine (b); Bastian Kilper (dr)