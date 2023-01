Lions Jazzbrunch 2022

Die Band Laney and the Snappy Rhythm Gang liebt den Swing und spielt ihn seit vielen Jahren zum Tanzen und Hören gleichermaßen. Um ihre Liebe zur swingenden Tanzmusik in die Welt zu tragen, gründete die Sängerin und Tänzerin Lena „Laney“ Holldorf 2012 die Band mit ihrem Musikerkollegen, dem Saxofonisten Lajos Bartha.

Seitdem spielen die fünf Musiker, stilvoll im charmanten Vintage Style der Swing-Ära gekleidet, nicht nur auf Bühnen in und um Stuttgart, sondern auch auf Veranstaltungen in ganz Deutschland von Hamburg bis Konstanz sowie in der Schweiz und in Frankreich.

Die Band feiert die Liebe zur Jazz-Musik und zum Swingtanz mit den Klassikern der Blütezeit des Swings, aber auch mit weniger bekannten Schätzen dieser Zeit. Mit Songs der Größen der Swing-Ära, wie Fats Waller, Louis Jordan, Ira und George Gershwin, Duke Ellington und Benny Goodman nimmt die Band ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die Roaring 20ies, über die Jahre der goldenen Jazz-Ära, bis in die 50er Jahre zum Rhythm and Blues. Zu erleben sind sie vielfach in der Traditional Jazzhall Stuttgart und bei verschiedenen Swingtanzfestivals – sie spielten bereits beim „Rock that Swing Festival“ in München, beim „Is there Hop“ in Zürich, dem „DecaDance“ in Wiesbaden, bei den „Harlem Nights“ und dem „Darktown Strutters Ball“ in Frankfurt, beim „Swingkultur Festival“ in Stuttgart und dem „BB-Dance-Camp“ in Landsberg, wie auch bei diversen Swingtanzparties in Frankreich und der Schweiz.

Die Band spielt als „Laney & friends“ auch als Duo oder Trio, bis hin zum Sextett mit einem Gitarristen für Hochzeiten, Jubiläen, Firmenfeiern, Geburtstage und für jede Veranstaltung, bei der ein geschmackvoller, eleganter Rahmen durch die passende Musik nicht fehlen darf.

Mit ihrer feinen und edlen Ausstrahlung setzt die Band mit ihren exquisiten Arrangements und der großen musikalischen Bandbreite bis hin zur heutigen Popmusik einen glanzvollen Akzent für Ihre Veranstaltung, stets angemessen und einfühlsam dem Anlass entsprechend, im Einklang mit Ihren Wünschen.

Die handverlesenen, exzellenten Profimusiker um die bezaubernde Laney mit der ausdrucksvollen Stimme sind:

- der Pianist, Komponist und Arrangeur Frank Eberle mit seinen meisterhaften Soli

- der Saxofonist Lajos Bartha, der durch seine Vielfalt in der Instrumentenwahl - Tenorsaxofon, Sopransaxofon und Klarinette - und virtuosen Licks und Riffs den abwechslungsreichen Sound der Band prägt

- Steffen Hollenweger am Kontrabass – gefühlvoll swingend gibt er mit Sammy der Band das Herzstück, den Rhythmus, auch mal mit Slap-Bass oder gestrichenem Solo

- Samuel „Sammy“ Brandt am Schlagzeug, der durch seinen Variantenreichtum, seine Spielfreude und Präzision glänzt