B-VOICES Chorkonzert

Herzliche Einladung zum Konzert des Burgbernheimer Chores B-VOICES in der schönen Franziskanerkirche in Rothenburg ob der Tauber !

Wir präsentieren gefühlvolle und auch rockige, mitreißende Songs mit Solisten aus eigenen Reihen - zum ersten Mal in Rothenburg!

Wir freuen uns, dass Herr Oberbürgermeister Christoph Rösch die Schirmherrschaft für dieses Konzert übernommen hat.

Unsere Chor-Band ist natürlich wieder mit dabei.

Freut Euch mit uns auf musikalische Highlights!

Samstag 10. Oktober 2026: Beginn 18.00 Uhr, Einlass ab 17.00 Uhr

Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen wir uns.