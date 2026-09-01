B-VOICES Chorkonzert

Einladung zum Chorkonzert mit gefühlvollen und rockigen Songs - mit Band

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Franziskanerkirche Rothenburg ob der Tauber Herrengasse, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Herzliche Einladung zum Konzert des Burgbernheimer Chores B-VOICES in der schönen Franziskanerkirche in Rothenburg ob der Tauber ! 

Wir präsentieren gefühlvolle und auch rockige, mitreißende Songs mit Solisten aus eigenen Reihen -  zum ersten Mal in Rothenburg! 

Wir freuen uns, dass Herr Oberbürgermeister Christoph Rösch die Schirmherrschaft für dieses Konzert übernommen hat.  

Unsere Chor-Band ist natürlich wieder mit dabei. 

Freut Euch mit uns auf musikalische Highlights!   

Samstag 10. Oktober 2026: Beginn 18.00 Uhr, Einlass ab 17.00 Uhr

Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen wir uns. 

Info

Franziskanerkirche Rothenburg.jpg
Franziskanerkirche Rothenburg ob der Tauber Herrengasse, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Konzerte & Live-Musik

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