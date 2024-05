Post von Opa

Drei Enkelinnen bekommen Post - Post von ihrem Opa. Er ist auf Reisen und schreibt ihnen in einem langen Brief von seinen Erlebnissen und Entdeckungen an Land und auf dem Meer.

Was wohl alles geschehen ist?

Erleben Sie gemeinsam mit der Familie eine konzertante, künstlerische Performance für Ohren und Augen mit Musik, Bewegung und Sprache.

Zu hören sind u.a. Werke von Schostakowitsch, Rachmaninoff, Bernstein und Mussorgski.