Eine Zeitreise durch die Musial-Geschichte.

Im Mai 2019 geht die gefeierte Musical-Gala BROADWAY NIGHTS erneut auf Tour durch Deutschland und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Musial-Geschichte. Bekannte Melodien treffen auf mitreißende Songs der besten Musicals, die der legendäre Broadway je hervorgebracht hat.

Dabei darf sich das Publikum auf eine einzigartige Mischung aus den ganz großen Musical-Klassikern wie „West Side Story“ oder „Cabaret“, bekannten Welt-Hits wie „Les Misérables“ und „Das Phantom der Oper“, aber auch den ganz neuen Broadway-Erfolgen wie „Hamilton“ oder „Frozen“ freuen.

Auf der Bühne stehen die Stars aus den großen Produktionen der deutschen Musical-Szene!

„Die ganze Show ist eine zweistündige Ansammlung der größten Momente und besten Songs, die das Musical hervorgebracht hat“, so der Künstlerische Leiter Stephan Huber, „wir nehmen unsere Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die Musical-Geschichte und vermitteln so einen Eindruck davon, wie stark sich der Sound des Musicals verändert und entwickelt hat. Das macht unsere Songauswahl und das Konzept so einzigartig!“