Bläserphilharmonie Heilbronn

Neben "The Armed Man" von Karl Jenkins wird im ersten Teil des Konzertprogramms ein reines Orchesterprogramm vorangestellt.Mit "Night" von Robert W. Rumbelow, dem Werk "Cathedrals" von Kathryn Salfelder und der "Canzon Primi Toni" von Gabrieli werden drei eindrucksvolle musik- und geschichts-historische Werke das Programm um Jenkins ergänzen.

"Night" beruht auf dem autobiografischen Erinnerungsbuch an den Holocaust "Die Nacht" (1958) von Elie Wiesel. Elie Wiesel war seit 1978 Professor an der Universität Boston. Für sein literarisches Werk und seinen Kampf für Humanität wurde er hundertfach geehrt und ausgezeichnet. 1986 erhielt er den Friedensnobelpreis. Elie Wiesel starb am 2. Juli 2016.So eindrucksvoll sein Leben und sein Buch, so eindrucksvoll die Musik dazu!