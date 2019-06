Seit 118. Jahren findet am 2. Wochenende im Juli - in diesem Jahr vom 12. - 15. Juli - der traditionelle „Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt“ statt. Beerfelden, die Stadt am Berge im Herzen des Odenwaldes, ist nun Teil der Stadt Oberzent, doch die jahrhunderte alte Markttradition wird selbstverständlich fortgeführt.

Das Besondere dieses Marktes ist die Kombination von Fahr- und Verkaufsgeschäften, dem Reit- und Springturnier, dem Händlermarkt und dem montags stattfindenden Viehmarkt. Bei keinem anderen Volksfest in Südhessen hat sich das traditionelle Gepräge so authentisch erhalten wie beim Beerfelder Pferdemarkt. Die Stadt Beerfelden und nun Oberzent hat schon vor Jahren darauf gesetzt, das Althergebrachte mit modernen Komponenten zu ergänzen und hat damit eine Erfolgsmischung geschaffen.

Die Volksfestatmosphäre beginnt bereits freitags um 14.00 Uhr mit dem Familiennachmittag, an dem die Fahrpreise familienfreundlich angepasst werden. Zudem findet ein Kinderspielfest ab 14.00 Uhr in der Professor-Walter-Hofmann-Halle statt, bei dem tolle Preise erhältlich sind und der Spaßfaktor im Vordergrund steht.

Nach der Eröffnung der „Oberzent Expo“, die mehr als eine Schau der heimischen Gewerbetreibenden darstellt, darf sich jedermann dem Spielmannszug Schöllenbach anschließen, deren Weg musikalisch in die Halle zur Eröffnung des traditionellen Volksfestes führt. Um 20.00 Uhr eröffnet Bürgermeister Kehrer gemeinsam mit anderen Ehrengästen durch den Bieranstich den Beerfelder Pferdemarkt 2019. Im Anschluss wird Michaela Tischler ein bunt gemischtes Programm darbieten, bei dem gefeiert und getanzt werden kann. Danach startet eine große Mallorca-Party mit Stars wie Almklausi, Isi Glück & DJ Bundy. Die explosive Bühnenshow wird die Boxen und das Publikum ans Limit bringen. Durch das vielseitige Programm am Eröffnungsabend wird für jeden etwas geboten!

Das Volksfest in der Oberzent bietet seinen Besuchern einen attraktiven Vergnügungspark mit Fahrgeschäften für Groß und Klein sowie über 100 Verkaufsstände, die bis einschließlich Montag zum shoppen einladen. Mit der im letzten Jahr erstmalig stattgefunden „OBERZENT EXPO“ zeigt die Region sich von ihrer besten Seite und präsentiert sich mit über 40 Ausstellern aus Handwerk und Dienstleistungen. Parallel lädt die Eventbühne mit Kunst, Musik, spaßigen Aktionen und spannenden Vorträgen zum Verweilen ein.

Zum Feiern mit Freunden bietet sich das Apfelweinzelt der Handballer an. Hier wird in den Abendstunden mit den Live Bands die Tanzfläche gerockt. Unteranderem mit dabei die Band SCHLAGSAITE und RockIt!. Auch die Professor-Walter-Hofmann-Halle bietet Einiges zum tanzen und feiern. Näheres zum Programm gibt’s unter www.beerfelder-pferdemarkt.de oder steht im Programmflyer, der bei allen Städten und Gemeinden im Odenwaldkreis erhältlich ist.

Ein besonderer Höhepunkt des Marktes ist das großartige Reit- und Springturnier in der reizvoll gelegenen Reitanlage direkt im Anschluss des Marktgeländes. Dem Reit- und Fahrverein Oberzent ist es in Zusammenarbeit mit der Stadt Oberzent gelungen, für das Turnier einen hochqualifizierten Teilnehmerkreis an den Start zu bringen, der überaus spannende und anspruchsvolle Wettkämpfe verspricht. So zählt das Mächtigkeitsspringen am späten Samstagabend zu einem absoluten Highlight. Bei diesem Ausnahmewettbewerb wird die Mauer auf bis zu 2 Meter Höhe gebaut. Nur absoluter Gehorsam und blindes Vertrauen lassen die Pferde einen solchen Sprung wagen.

Traditionell findet am Pferdemarktmontag, dem letzten Tag des Odenwälder Volksfestes, die größte und vielseitigste Tierzuchtschau in Südhessen statt. Hierbei werden in den Morgenstunden Pferde, Ponys, Rinder, Schafe und Ziegen aufgetrieben und einem Richterkollegium vorgestellt, das die Zuchterfolge bewertet und die besten Zuchttiere prämiert. Kaninchen- und Geflügelrassen, Alpakas, Schweine und Esel runden das bunte Bild ab und ergeben die einmalige Atmosphäre, die in der Region ihresgleichen sucht.

Auch in diesem Jahr werden wieder über 400 Tiere aufgetrieben. Bei den Zuschauern und besonders bei den Familien mit Kindern ist es die Nähe zu den Tieren, die diese Tierschau so einzigartig macht. Die Veranstaltung ist neben dem Unterhaltungsfaktor aber auch ein seriöses Schaufenster der hessischen Tierzucht. Große Bedeutung kommt mittlerweile auch der Verbraucherinformation und Produktpräsentation zu. So stehen Informationsstände neben den Verkaufsgeschäften, die Milchprodukte, Honig oder Metzgereierzeugnisse anbieten.

Das Richten findet in der Zeit von 8.00 bis 12.30 Uhr statt. Im Anschluss bildet ein tierisches Showprogramm den würdigen Abschluss dieser außergewöhnlichen Veranstaltung.

Beendet wird der Markt gegen 22.30 Uhr mit einem imposanten Musik-Feuerwerk, das die Gäste bis zum nächsten Jahr verabschiedet.

Alle Informationen gibt es auch im Internet unter www.beerfelder-pferdemarkt.de.