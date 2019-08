Buko Inventar: Alexander Aurel

Alexander Aurel ist Buko-Inventar, und das will wirklich etwas heißen, denn er kommt nicht hier aus der Gegend, sondern reist jedesmal aus Frankfurt an, wenn wir ihn freundlich darum bitten. Seit Jahr und Tag erfindet er sich neu, und langweilig wird es mit ihm nie. Ein Prototyp, der selbst nicht in Serie geht – dafür ist er viel zu einzigartig –, aber serienweise Ausnahmeparties im Buko produziert, und das schon verdammt lange. Seine Sets und Produktionen sind nicht leicht in eine Kategorie einzuordnen. Er selbst bezeichnet seinen Sound als "finelectronic music” mit dessen unverkennbaren Klang er uns auch heute Nacht wieder auf eine musikalische Reise in unbekannte Weiten mitnehmen wird. Mit von der Party-Partie sind Klangagent und Marco Platzetti.