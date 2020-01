T-WATCH (Bukowski-live)

KLANGAGENT (Bukowski-live)

MARCO PLAZETTI (Bukowski-live)

MORITZ SCHEIT (Bukowski-live)

Der elektronische Sonntag in Stuttgart! Für alle die am Freitag, Samstag noch nicht auf den Hund gekommen sind, öffnen wir auch diesen Sonntag wieder unsere Glitzerperle-Pforten! Die Bukowski-Residents spielen ihre Lieblingsplatten in der stuttgarter Bar Romantica und gehen richtig steil! Komm mit uns, SONNTAG ist der neue Samstag...Wuff!