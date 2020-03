Bang! Bang! Bang! Deutschlands erfolgreichste Rock’n’Roller Boppin’ B melden sich krachend mit dem Album „We Don’t Care“ zurück, für das die fünf

Hardworking Men fünfzehn Titel direkt aus dem Rock‘n’Roll-Urschlamm erschaffen haben. Da kann es schon einmal etwas ungewohnt brodeln, aber der

typische Boppin’ B-Sound mit seinem treibenden Schlagbass-Rhythmus und den Saxophon- und Gitarrenmelodien ist zwischen Blues- und Country-Anleihen

schnell wieder erkennbar.

Eben echte Rockabilly-Wertarbeit, die auf hohem musikalischen Niveau daherkommt und der man auch auf Album Nummer 14 mindestens die gleiche

Begeisterung und Spielfreude anmerkt wie eh und je. Zusätzliche Frische bringt außerdem Frontmann Michi Bock mit, der erstmals seit seinem Einstieg 2018 auf einem kompletten Langspieler der Band zu hören ist: Egal, ob bei schnelleren Nummern wie „Jump’n’Stomp“ oder Herzschmerz-Momenten wie "The Earth Stood Still“ – er drückt den Songs seine ganz eigene gesangliche Note auf und fügt sich harmonisch in den heißgeliebten Boppin’ B-Sound ein.

Also, Pomade ins Haar (schon der erste Titel verkündet „Take Care of Your Hair“), Rock’n’Roll Style checken und abfeiern, denn das Aschaffenburger

Quintett liefert hier eine ganz heiße Mischung ab, die sowohl Fans, wie auch alle, die es noch nicht sind, begeistern wird. Songs wie „Get Crazy“ oder das Cover des Achtziger-Hits „Sunglasses at Night“ von Corey Heart gehen direkt vom Ohr in die Beine, während „How Bad“ ein echter Stomper ist, der zwar nicht aus dem originären Mississippi-Delta stammt, aber zumindest Hinweise darauf gibt, dass es auch bei Aschaffenburg verwunschene Sumpfgebiete geben könnte.

Auch der chillige Sommerhit „In The Sun“ von 2019 darf nicht fehlen, und während man „Devil’s Race“ noch als dichterische Freiheit sehen kann, wird es

in „40 Miles“ selbstreferenziell: Der Bericht vom alltäglichen Kilometer-Abreißen im Bandbus wirkt dank des fröhlich tuckernden Rhythmus so anschaulich, als ob man selbst an Bord sei. Und trotzdem steht das hohe Ziel nach wie vor fest: „From Munich over Frankfurt, Hanover to Berlin, Hamburg or Stuttgart – we are burning down the scene“ - authentischer geht es nicht!