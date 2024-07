Peter Karp Band

Peter Karp begeisterte bereits mehrfach das Lab-Publikum mit seiner herrlich rauen Stimme, seinem exzellenten Gitarrenspiel (Dobro! Slide!) und seiner Leidenschaft für die Bluesharp. Zehn Alben hat der meisterhafte Songschreiber und exzellente Storyteller bereits veröffentlicht. Seine Musik ist eine bewährte Mischung aus Blues, Roots und Americana. Karps Sound ist entstanden in den Sümpfen New Jerseys ebenso wie in den Trailerparks des südlichen Alabama.

Peter Karp – Gesang, Gitarre, Piano, Bluesharp

Mark Johnson – Slidegitarre

Paolo Xeres – Schlagzeug

Marco Xeres – Bass, Gesang