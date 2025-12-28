Babettes Fest

„Es ist stets die Idee des Paradieses, auf die es ankommt.“

Tania Blixens berühmte Erzählung ist das lukullische Märchen von einer Köchin, die auszog die Bescheidenheit zu lernen und dafür mit einem Fest der Sinne dankt. Still und poetisch erzählt Tania Blixen die Geschichte einer großen französischen Köchin, die unerkannt in eine kleine norwegische Stadt verschlagen wird. Liebevoll aufgenommen von zwei pietistischen Schwestern, lebt sie viele Jahre ruhig und bescheiden als Bedienstete, bis sie eines Tages die Gelegenheit findet, noch einmal in ihrer Kochkunst zu schwelgen, um ein meisterhaftes und romantisches Diner für die Menschen dort zu zaubern.