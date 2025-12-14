Baboza – Hymnen für den Weltuntergang

Wer Baboza sieht – groß, jung, bis zum Hals tätowiert –, erwartet Deutschrap-Standards. Wer ihn hört, bekommt das Gegenteil. Der Stuttgarter Artist liefert einen hybriden Sound zwischen Rap-Attitüde und der rohen Wucht von Alternative- und Garage-Rock. Er ist der Soundtrack einer Generation, die zwischen Resignation und Rebellion pendelt: „Laut, wach, links“.

Dass hier kein reiner Performer, sondern ein Vollblut-Musiker am Werk ist, beweist seine Arbeit im Hintergrund: Als Songwriter für Acts wie Nikra, Tripkid, Antiheld oder MISCHA hat er seine Feder geschärft. Dieses Handwerk hört man seinen eigenen Releases an. Nach dem viralen Erfolg der Co-Single „Unsere Schwestern“ (über 1,7 Mio. Streams) und massiven Airplay- und Playlist-Erfolgen (u. a. Apple Music „Deutschpop Deluxe“, Spotify „Klare Kante“), liefert er 2025 seine bisher stärkste Positionierung ab.

Die Single „Odyssee“ ist eine explosive Hymne auf das Weitermachen, auch wenn alles brennt. Oder wie BABOZA es sagt: „Wir tanzen, solange dieses fucking Streichquartett noch spielt.“

Baboza - Gesang

Andre Wehrstein - Gitarre/Bass

Lukas Stöckler - Drums