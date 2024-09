Baby auf KulTour

Eltern und deren Babys sind eingeladen, in der Ausstellung Surrealismus – Welten im Dialog an einer Führung in entspannter Atmosphäre teilzunehmen.

Ob im Tragetuch oder im Kinderwagen, das Baby ist mit dabei und darf jederzeit gestillt, gefüttert oder gewickelt werden.

Zum 100-jährigen Jubiläum des surrealistischen Manifests versammelt die Ausstellung Werke von den 1920er-Jahren bis heute und zeigt anhand von Gemälden, Objekten, Fotografien und Filmen die ungebrochene Aktualität des Surrealismus.