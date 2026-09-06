Baby-Basar "Rund ums Kind"

Angeboten werden Kinderkleidung, Spielsachen, Bücher und Gebrauchsgegenstände rund ums Kind.

Der Erlös geht an den Kindergarten bzw. die Krippe und wird zur Anschaffung von neuem Spielmaterial, Exkursionen und anderen Aktionen verwendet.

Tischreservierungen sind ab dem 22.09. per Mail an babybasar-bibersfeld@web.de möglich.

Es gibt Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen.

Einlass für Schwangere mit Begleitperson ab 13 Uhr (unter Vorlage des Mutterpasses)