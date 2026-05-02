?Baby-Elefant? Openair-Theater vom Theater PasParTouT

Im Rahmen des TaT-Sommerfestes.

Zwei Freunde auf der Walz. Zwei sind übriggeblieben von der einstigen Herrlichkeit des erfolgsgekrönten Zirkus: Kaspar, der erfinderische Clown und sein Freund Rudi, der neugierige Elefant. Unverdrossen und fröhlich durchstreifen sie gemeinsam die Welt. Hereinspaziert, hereinspaziert … Doch bei diesen zwei Dickschädeln tanzt immer einer aus der Reihe und so ist schnell Krawall im Anflug. Viel Vergnügen!