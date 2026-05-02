?Baby-Elefant? Openair-Theater vom Theater PasParTouT

Im Rahmen des TaT-Sommerfestes.
Zwei Freunde auf der Walz. Zwei sind übriggeblieben von der einstigen Herrlichkeit des erfolgsgekrönten Zirkus: Kaspar, der erfinderische Clown und sein Freund Rudi, der neugierige Elefant. Unverdrossen und fröhlich durchstreifen sie gemeinsam die Welt. Hereinspaziert, hereinspaziert … Doch bei diesen zwei Dickschädeln tanzt immer einer aus der Reihe und so ist schnell Krawall im Anflug. Viel Vergnügen!
Info
Theater am Torbogen Hinter dem Adler 2, 72108 Rottenburg am Neckar
Theater & Bühne