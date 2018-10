Baby, Kids & Teens-Flohmarkt

Nachdem unser erster Flohmarkt letztes Jahr so erfolgreich war, findet am Samstag, 10.11.2018 von 14 - 16 Uhr der zweite Flohmarkt 2018 in der Mehrzweckhalle in Wendelsheim, Steinbruchstraße 20 (neben der Grundschule) statt.

Hier dreht sich wieder alles um Babies, Kinder, Teenies - angefangen bei A wie Autositze, B wie Bücher, Fahrrad, Kinderwagen, Kleidung, Laufstall, Laufrad, Rollschuhe, Spielsachen...bis Z wie Zwillingswagen und, und, und...

Außerdem bieten wir einen Kaffee- und Kuchenverkauf an - auch zum Mitnehmen!

Interessierte Verkäufer melden sich bei Peggy Zender (peggy.zender.foerderverein@grundschule-wendelsheim.de), Infos zum Verkauf findet Ihr unter www.gs-wen.tue.schule-bw.de.