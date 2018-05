Baby, Kids & Teens-Flohmarkt

Nachdem unser erster Flohmarkt letztes Jahr so erfolgreich war, findet am Samstag, 16. Juni von 14 bis 16 Uhr der erste Flohmarkt 2018 in der Mehrzweckhalle in Wendelsheim, Steinbruchstraße 20 (neben der Grundschule) statt.

Vormerken: Der zweite Flohmarkt ist für Samstag, 10. November geplant!

Hier dreht sich wieder alles um Babies, Kinder, Teenies - angefangen bei A wie Autositze, B wie Bücher, Fahrrad, Kinderwagen, Kleidung, Laufstall, Laufrad, Rollschuhe, Spielsachen...bis Z wie Zwillingswagen und, und, und...

Außerdem bieten wir einen Kaffee- und Kuchenverkauf an - auch zum Mitnehmen!

Interessierte Verkäufer melden sich bei Peggy Zender (peggy.zender.foerderverein@grundschule-wendelsheim.de), Infos zum Verkauf findet Ihr unter www.gs-wen.tue.schule-bw.de.