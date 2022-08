Die Kindergärten aus Eberstadt und die Kernzeitbetreuung veranstalten am Sonntag, den 25.September 2022 von 14:00 – 16:00 Uhr in der Eberfirsthalle in Eberstadt einen Baby&Kindersachen-Bazar.

Verkauft wird alles rund ums Kind. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Der Zutritt erfolgt unter Einhaltung der zum Zeitpunkt aktuellen Corona-und Hygieneregeln.

Tischreservierungen: kindersachenbazar_eberstadt@gmx.de