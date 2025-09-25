Baby One More Time – die 90er-Show

Eine Zeitreise in das wildeste Jahrzehnt: die 90er!

Eine Zeitreise in das wildeste Jahrzehnt: die 90er! Erleben Sie eine Zeitreise in das wildeste Jahrzehnt: die 90er! Die Ära der Boybands, Game Boys und der ganz großen Hits kehrt zurück – und das live auf der Bühne! Freuen Sie sich auf einen Abend voller Nostalgie, bei dem legendäre Musik, Comedy und spannende Geschichten verschmelzen. Nosie Katzmann, der Hit-Autor hinter 90er-Jahre-Klassikern wie „Mr. Vain“ (Culture Beat), „Right in the Night“ (Jam & Spoon) und „More and More“ (Captain Hollywood Project), plaudert aus dem Nähkästchen und erzählt die Entstehungsgeschichten dieser unvergesslichen Hits. Die Kult-Band Fools Garden bringt ihren Welthit „Lemon Tree“ und weitere Evergreens der 90er live auf die Bühne – ein Muss für jeden Fan! Das Modul heizt mit elektronischen Hymnen wie „Computerliebe“ ein und sorgt für tanzbare Beats und Party-Stimmung pur. Bumillo, der charismatische Comedian, nimmt Sie in seinem Programm mit auf eine humorvolle Reise durch die 90er. Mit viel Witz und Charme lässt er Erinnerungen an Tamagotchis, Discmen und Bravo-Hits lebendig werden. Moderator Olaf Bossi führt charmant durch den Abend und entlockt den Gästen humorvolle Anekdoten und spannende Einblicke in die Welt der 90er.