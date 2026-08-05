Baby- und Kinderbasar

Unter dem Motto „Schönes entdecken, Gutes weitergeben“ organisiert der Förderverein der Grundschule Offenau am Sonntag, 20. September, einen Baby- und Kindersachenbasar im Kulturforum Saline.

Nach Herzenslust herumstöbern zwischen Kleidung und gebrauchtem Spielzeug, aber auch weiteren Ausstattungsgegenständen für den Nachwuchs können interessierte Besucherinnen und Besucher von 14 bis 16.30 Uhr. Kaffee und Kuchen geben neue Kraft für eine weitere Einkaufsrunde.