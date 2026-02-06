Künstlertreff 2.0 - mit der Band 24/7

Was erwartet euch?
Ein energiegeladenes Konzert im Rahmen des Künstlertreff 2.0
Die größten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern – von Kultklassikern bis zu Dauerbrennern
Mitreißende Stimmung, die zum Tanzen, Mitsingen und Feiern einlädt
Ob Nostalgie oder Partylaune – 24/7 liefert den perfekten Soundtrack für einen Abend voller Erinnerungen und Emotionen.
Also: Termin vormerken, Freunde einladen und gemeinsam einen Abend erleben, der noch lange nachklingt!
Info
Wilhelm-Widmaier-Halle Pfaffenhofen Rodbachstr. 17, 74397 Pfaffenhofen
Konzerte & Live-Musik