Künstlertreff 2.0 - mit der Band 24/7

Was erwartet euch?

Ein energiegeladenes Konzert im Rahmen des Künstlertreff 2.0

Die größten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern – von Kultklassikern bis zu Dauerbrennern

Mitreißende Stimmung, die zum Tanzen, Mitsingen und Feiern einlädt

Ob Nostalgie oder Partylaune – 24/7 liefert den perfekten Soundtrack für einen Abend voller Erinnerungen und Emotionen.

Also: Termin vormerken, Freunde einladen und gemeinsam einen Abend erleben, der noch lange nachklingt!