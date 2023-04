Babylon Orchestra Echoes

Eine musikalische Reise ans Mittelmeer.

Einfach mal so das Leben am Mittelmeer vor Augen erscheinen lassen? Kein Problem für das Babylon Orchestra. Dafür braucht das urbane Ensemble nicht einmal eine Leinwand. Mit Liebesliedern, Balladen und neuen Gesangsstücken führt es von Frankreich, Algerien über Griechenland bis in die Türkei und offenbart, wie sich das Meer in die Geschichte der Menschen eingeschrieben hat. Mal akustisch, mal elektronisch erklingen sephardische, arabische, türkische und griechische Volkslieder. Auf traditionellen und modernen Instrumenten verbinden die Musiker*innen den Sound einer Big Band mit dem eines zeitgenössischen Orchesters.