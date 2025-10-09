bac (gespr. bi ey ßi) aus Villach, ist gerade einmal 19 Jahre jung und stürmte im Handumdrehen mit seiner Musik nicht nur die viralen Spotify Top 50-Charts im gesamten DACH-Raum, sondern seit kurzem auch die Deutschen und Österreichischen Charts. In seiner neuen Single „Rosaroter Tee“ verströmt der Musiker mit äthiopischen Wurzeln in seiner frischen und geradlinigen Art eine positive Leichtigkeit. Bereits vor dem Release gingen mehrere Videos auf seinen Social-Media-Kanälen viral und erreichten insgesamt schon mehrere Millionen Views. Rapper und Indie-Alternative-Musiker zählen unter anderem zu seinen Followern, deren Zahl sich in den letzten zwei Monaten rasant verdoppelt hat. Mit den Lyrics seiner neuen Single „Willst du einen rosaroten Tee, oder ein Oreo-Soufflé? Wenn nicht, ist sowieso okay, die Zeit geht sowieso passé“ begeistert er nicht nur seine Fans, sondern auch Social-Media-Teams bekannter Keks-Marken. „Rosaroter Tee“ ist der perfekte Song für die Herbstsaison: Mit laid-back-Piano und entspannten Lyrics meistert bac den Spagat zwischen Pop und Sprechgesang.