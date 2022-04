Bach bewegt! Singen!

BachBewegt! Singen!

Die Schöpfung – Erde an Zukunft

von Karsten Gundermann

Schülerinnen und Schüler aus der Region Stuttgart

Dorothee Mields Sopran

Julian Habermann Tenor

Tobias Berndt Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

Sabine Layer Dirigentin Kinderchor

Bei BachBewegt! Singen! erarbeiten Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrer*innen Chorstücke, die sie anschließend gemeinsam mit der Gaechinger Cantorey in einem Familienkonzert auf die Bühne bringen. Der Probenprozess wird von einem Team der Bachakademie begleitet. Im Schuljahr 21 / 22 wird BachBewegt! Singen! in Kooperation mit dm-drogerie markt seinen bisherigen Höhepunkt finden: Jeweils ca. 200 Schülerinnen und Schüler werden im Mai 2022 sieben Konzerte sternenförmig rund um Stuttgart realisieren. Im Zentrum steht dabei Joseph Haydns Oratorium »Die Schöpfung«, das Karsten Gundermann eigens für dieses Projekt im Hinblick auf die Verantwortung gegenüber unserer natürlichen Umwelt arrangiert hat. Jedes Konzert gipfelt in einem gemeinsamen Singen von Publikum und Mitwirkenden.