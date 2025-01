Bach bewegt! Tanz!

Gefühlsgewirr

Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Jan Dismas Zelenka

Schülerinnen und Schüler aus der Region Stuttgart

Friederike Rademann Choreografie

Catalina Bertucci Sopran

Valer Sabadus Altus

Christopher Renz Tenor

Leonhard Geiger Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

Was bewegt junge Menschen angesichts der Herausforderungen unserer Zeit? Welche Perspektive werfen sie auf ihr Leben und auf die Zukunft unserer Welt? Was verunsichert sie, was macht ihnen Mut? In einer Weiterentwicklung von »BachBewegt! Tanz!« hat das Produktionsteam sich mit ehemaligen Tanzenden der letzten Projekte über solche und andere Fragen ausgetauscht. Die geschilderten Gedanken, Empfindungen und Erfahrungen wurden zur Grundlage des mehrmonatigen Arbeits- und Probenprozesses mit Schülerinnen und Schülern. Höhepunkt sind schließlich die für Mitwirkende wie Zuschauende gleichermaßen bewegenden Vorstellungen im Forum am Schlosspark.

Die Emotionen und Erlebnisse der Jugendlichen werden tänzerisch von ihnen dargestellt und musikalisch durch Instrumentalwerke und ausdrucksvolle Arien großer Barockkomponisten transportiert – interpretiert von einem erstklassigen Solistenensemble und vom Originalklang-Orchester der Gaechinger Cantorey unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann.