Bach im Caffee Hauss

Anaïs Chen und Sabine Stoffers | Violinen

Jonathan Pešek | Violoncello

Fred Walter Uhlig | Violone

Jörg Halubek | Orgel

Das diesjährige Konzert unserer Caffe-Hauß- Programmreihe widmet sich einer womöglich verschollenen Gattung im weltlichen Bach-Werk. Zeitungsberichte vom 21. September 1725 belegen ein Orgelkonzert Bachs in der Dresdner Sophienkirche, bei dem er sich in »diversen Concerten mit unterlauffender Doucen Instrumental-Music« hat hören lassen. Bachforscher Christoph Wolff vermutet dahinter Konzerte für Orgel und Orchester.

Einzelne Sinfonie-Sätze mit konzertierender Orgel sind insbesondere aus dem dritten Kantatenjahrgang Bachs bekannt, als genuine Instrumentalkonzerte sind jedoch nur die Cembalokonzerte erhalten. In diesem Sinne haben wir die beiden Cembalokonzerte N.N. eigens für dieses Programm als Orgelkonzerte rekonstruiert. Eine CD-Aufnahme in unserer Bach-Reihe für Berlin Classics ist an der Silbermann-Orgel in der Jacobi-Kirche in Freiberg geplant (VÖ März 2024) – für Bachorgelklänge im Weißen Saal sorgt die Truhenorgel.