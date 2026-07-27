Bach in Blue

Daniel Schmahl Trompete –– Matthias Zeller 6-string E-Violine –– Marius Leicht Hammondorgel

Zu Johann Sebastian Bach gehört zweifelsfrei die Orgel. Und eine Hammondorgel ist schließlich auch eine Orgel! Und jetzt mal angenommen, Bach hätte 1723 seine Noten zusammengepackt, um sie für den Umzug von Köthen nach Leipzig zu versenden, und diese wären statt in der Kirche St. Thomas auf der gleichnamigen Insel in der Karibik gelandet, wären dort gereift wie guter Rum und die Musiker des heutigen Konzerts hätten diesen „Spirit“ in Bachs Werke einfließen lassen… Dann können Sie das heute hören und erleben! Jazz trifft Kontrapunkt, Rock und Pop verirrt sich in die „Air“. Die Hammond faucht, die Trompete singt und die Violine gibt das Orchester! So haben Sie Bach noch nie gehört! Vielleicht wollen Sie ihn auch gar nicht mehr anders hören…

Konzert #45