Bach in Cordoba

Hommage à Liège und Hommage à Cordoba sind beides selten gehörte Doppelkonzerte für Gitarre und Bandoneon von Astor Piazzolla.

Der machte den Tango aus den Kaschemmen zur Kammermusik der Konzertsäle und schwärmte zudem für die Musik von Johann Sebastian Bach. So passt diese Verbindung im Konzertprogramm mehr als gut. Friedemann Wuttke hat bereits zahlreiche Konzerte beim Hohenloher Kultursommer gespielt. Er liebt nicht nur sein Instrument und seine Musik, sondern lässt das Publikum an der Begeisterung teilhaben, die seine Musik in ihm immer wieder auslöst. Mit Lysandre Donoso aus Paris steht ein ausgesprochener Piazzolla-Experte auf der Bühne. 2021 erhielt er den Preis für den besten Bandoneon-Spieler der Astor Piazzolla-Stiftung. Zu hören sind von Bach dessen berühmte Air sowie das Brandenburgische Konzert Nr. 3. Die Cinq Preludes von Heitor Villa-Lobos erklingen in einer Bearbeitung von Friedemann Wuttke für Gitarre und Streicher.

Konzert #6 € 36/32 erm. 32/28