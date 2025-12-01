Bach in Space: Danae Dörken

Danae Dörken, Klavier

Auszüge aus Werken von Johann Sebastian Bach, u. a. aus „Das Wohltemperierte Klavier“, „Goldberg-Variationen“, Französische Suite Nr. 5 G-Dur und Italienisches Konzert F-Dur zur Projektion von beeindruckenden Universums-Bildern der NASA.

Das meiste, das uns umgibt, lässt sich analysieren, oft sogar begreifen. Aber es gibt auch vieles, das weder verstehbar noch messbar ist. Dazu gehört zweifelfrei das Universum. Genauso wenig begreifbar ist die Musik Johann Sebastian Bachs. Das Staunen über diese beiden Kosmen zu verbinden, ist das Anliegen eines ganz besonderen Projekts: Aufnahmen der NASA von Planeten, Galaxien und unserer Erde sind auf Großbildleinwand zu erleben, während die Pianistin Danae Dörken am Klavier eine handverlesene Auswahl von Bachs Werken spielt.

Die deutsch-griechische Künstlerin schlägt mit atemberaubender Technik, außergewöhnlicher Bühnenpräsenz und musikalischem Tiefgang das Publikum und die Fachwelt gleichermaßen in ihren Bann. “Danae Dörken ist eine der inspirierendsten Konzertpianistinnen ihrer Generation." Deutsche Welle

Von den ersten Aufführungen im Frühjahr 2025 zeigten sich Publikum und Presse begeistert: „Die Münchner sind während der Vorstellung sichtlich ge¬fesselt – von den Weiten und Tiefen der glasklaren, hochauflösenden Bilder, von der fein kuratierten Auswahl des Bach’schen Repertoires, von der exakten Umsetzung“ (Kultur in München). Ein „überirdischer Bach“ (Münchner Merkur).