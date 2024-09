Bach: Die Kunst der Fuge

Il Gusto Barocco lädt Sie herzlich zu einem ganz besonderen Klangerlebnis mit Bachs Kunst der Fuge ein!

In dieser Fassung von J. S. Bachs Opus summum (auf Grundlage von BWV 1080.1) werden die Positionen der Musizierenden »zu Grundparametern – ein Konzept, das genauso viel mit mehrchöriger Alter Musik zu tun hat wie mit der Avantgarde. Spannend!« berichtete die Fränkische Landeszeitung über unsere Aufführung anlässlich der Bachwoche Ansbach 2023. Die Instrumentierungen folgen stilistischen Anklängen der Fugen und zeichnen ein Panoptikum der Bachklänge. Die Notenpulte stehen an vier Orten verteilt, Fugenstrukturen spannen sich mehrdimensional auf, Musiker:innen tragen »das Fugenthema wie eine Monstranz durch die Kirche (...) So entsteht zudem jenseits der Raum-Klang-Interpretation jene beinahe sakrale Aura, die Bachs späten unvollendeten Zyklus umgibt«.

il Gusto Barocco unter der musikalischen Leitung von Jörg Halubek

Ticketpreise 13€ - 45€ (erm. je 50%)

Tickets unter

Reservix-Hotline: 0761 888 499 99

Ticket-Link: https://il-gusto-barocco.reservix.de/p/reservix/event/2292282