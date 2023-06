Bach Leipziger Kantanten

Johann Sebastian Bach »Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht«, BWV 105 »Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei«, BWV 46 »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes«, BWV 76 Miriam Feuersinger: Sopran Anna Lucia Richter: Alt Benedikt Kristjánsson: Tenor Matthias Winckhler: Bass Gaechinger Cantorey Hans-Christoph Rademann: Musikalische Leitung

Über 60 Kantaten schrieb Johann Sebastian Bach in seinem ersten Jahr als Thomaskantor. Es war 1723, als seine Musik Woche für Woche, Feiertag für Feiertag in der Leipziger Kirche erklang. Zum 300. Jubiläum bringt die Gaechinger Cantorey unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann all diese Werke in ihrer großen Fülle zur Aufführung. Das ambitionierte Projekt mit dem Titel »VISION. BACH« führt vor Augen, was Bach in dieser kurzen Spanne geleistet hat, und lädt ein, die Verbindung von Musik und Wort zu ergründen. Wie es der Zufall will, wurde die barocke Ludwigsburger Schlosskirche ebenso im Jahr 1723 geweiht. Der perfekte Ort also, um drei Kantaten der Leipziger Schaffenszeit zu genießen. Weitere Infos und Tickets unter www.schlossfestspiele.de/kalender Karten 15 ⁄ 25 ⁄ 33 ⁄ 42 ⁄ 51 ⁄ 59 €, Getränke inklusive