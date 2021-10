Als Christian Zimmermann und Fernando Lepe Arias zum ersten Mal ihre kreativen Synthesizer-Sounds mit Klavier kombinierten, war sofort klar, dass ein neuer prägender Musikstil und das Duo „nandman“ geboren waren. Als Grenzgänger zwischen zwei Musikgenres bringen die beiden Künstler am 7. November um 18 Uhr in der Johanneskirche gemeinsam mit Organistin Vera Klaiber unter dem Motto „Bach meets Electro“ die genialen Kompositionen des großen Johann Sebastian Bach mit Elementen der elektronischen Musik in Verbindung. Die Sounds der elektronischen Klangformer hüllen das virtuose Spiel an Klavier und Orgel in eine einzigartige Klangwelt. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Die aktuellen Hygienevorschriften sind zu beachten.