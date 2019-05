Am Pfingstsonntag, den 9. Juni laden wir zu einer besonderen Stunde der Kirchenmusik in die Marienkirche: „Bach meets Jazz“. Gerade die Musik von J. S. Bach kann Jazz-Musiker in vielfältiger Hinsicht inspirieren. So gibt es mittlerweile ein ganzes Repertoire von Werken unterschiedlicher Besetzungen, in denen Themen oder ganze Werke von Bach „verjazzt“ werden. An der großen Rieger-Orgel spielt Torsten Wille Originalwerke von J. S. Bach gegenübergestellt zu davon inspirierter Jazz-Musik. Aber nicht nur Bach ist so parodiert worden, auch andere große Orgelwerke, z.B. die berühmte Suite Gothique von Léon Boëllmann sind sehr kreativ neuinterpretiert worden. Freuen Sie sich auf einen bunten Abend mit klassischer und jazziger Orgelmusik mit Werken von Barabara Dennerlein, H. J. Kiefer, Johannes Michel, Torsten Wille und natürlich von: Johann Sebastian Bach. Liturgie und Lesungen: Pfarrerin Sabine Großhennig. Um 19.15 Uhr gibt es für Interessierte eine Werkeinführung auf der Orgelempore.