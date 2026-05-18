BACHBEWEGT! SINGEN! Alle zusammen gut miteinander!

Wortkünstler Timo Brunke hat das ursprüngliche Thema der Kantate »Wir danken dir, Gott, wir danken dir« BWV 29 – die Feier zur Wahl des Leipziger Stadtrats 1731 – auf die Musik selbst übertragen. In Kooperation mit dem Komponisten Karsten Gundermann (dem Schöpfer der Bearbeitungen von Haydns »Schöpfung«, Händels »Messiah« oder Bachs »Kaffee-Kantate – Smartphone-Version« u. a.) erzählt der Projekt-Kinderchor von BachBewegt!Singen! »wie die Töne einst fast auseinander gingen, – und sich gerade nochmal einfingen«. Diese Bach-Extra-Produktion legt nahe: Musik wie Demokratie stehen für eine schöpferische Wohlordnung, die nicht selbstverständlich ist und für die sich jeder Einsatz lohnt. Unterstützt werden die Kinder und Jugendlichen, die aus mehreren Schulen der Region Stuttgart stammen, durch die Solist:innen, den Chor und das Orchester der Gaechinger Cantorey. Das Ensemble der Bachakademie interpretiert dabei auch das Originalwerk, so dass die Kinder über eine zeitgemäße Thematik an die Musikwelt Johann Sebastian Bachs herangeführt werden.

Programm

Eine Bach-Extra-Produktion von Timo Brunke und Karsten Gundermann mit bzw. nach Johann Sebastian Bachs Ratswahlkantate »Wir danken dir, Gott, wir danken dir« BWV 29

Hans-Christoph Rademann, Dirigent

Timo Brunke, Libretto

Karsten Gundermann, Komposition

Sebastian Kunz, Leitung Kinderchor